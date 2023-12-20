Çin'de eşini ve sevgilisini otel odasında bastı

Çin'de, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Gansu eyaletinde yaşayan bir adam, karısının kendisini aldattığından şüphelendi.
İsmi Zhong olarak açıklanan koca, komşularının eşiyle ilgili kendisini uyarması üzerine onu takip etmeye karar verdi.
Şüphelendi: Otelde bastı
Eşine işi için uzun yola gitmek zorunda kaldığını ifade eden Zhong, eşini adım adım takip etti.
Karısının bir otele girdiğini gören adam, bir süre dışarıda bekledikten sonra baskın yaptı.
Sosyal medyadan ifşa etti
Karısı ve yasak aşk yaşadığı sevgilisini otel odasında yakalayan adam, o anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi.
Karısının sevgilisinin kendisini görmesiyle birlikte banyoya saklandığını ifade eden öfkeli koca görüntüleri paylaşırken, "Sevgilisi banyoya gizlemişti" ifadelerini kullandı.
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