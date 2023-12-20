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Çin'de eşini ve sevgilisini otel odasında bastı

Çin'de eşini ve sevgilisini otel odasında bastı Çin'in Gansu eyaletinde karısının kendisini aldattığından şüphelenen bir şahıs, eşini takip etti. Karısının bir otele girdiğini gören adam bir süre dışarıda bekledikten sonra baskın yaptı.