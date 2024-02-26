Cristiano Ronaldo neden oje sürüyor? Sebebini duyan şaşıracak...

Futbol denilince akla gelen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri kadar özel hayatıyla da takip ediliyor.
Portekizli yıldızın son paylaşımında ayak parmaklarında oje olması herkesin dikkatini çekmişti.
Sosyal medyada çok konuşulan bu ojenin altından bambaşka bir gerçek çıktı.
Peki, Ronalda neden oje sürüyor? Sebebi haberimizde...
Ronaldo'nun ojeleri
Ronaldo ve oğlu Cristiano Jr.'ın antrenman sonrası evlerindeki spor salonunda çektirdikleri neşeli bir fotoğrafta, dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.
Ronaldo'nun ayak tırnaklarının siyah oje ile boyanmış olduğu görüldü.
Bu detay, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayıldı ve pek çok yorum aldı.
Önlem alıyor
Ancak, bu tercihin, sporcular arasında sıkça rastlanan mantar enfeksiyonlarına karşı bir koruma yöntemi olduğu anlaşıldı.
Futbolcuların, uzun süre ayakkabı içinde terledikleri için ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonu oluşabiliyor. Ronaldo da bu durum için önlem almış durumda.