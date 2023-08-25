Haberler



Medya



Cuma yapımları! 25 Ağustos 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları... Abone Olun

Cuma yapımları! 25 Ağustos 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları... Cuma günü televizyonda ne var ne yok belli oldu. İzleyiciler, yayın akışlarını araştırıyor. İşte 25 Ağustos 2023 Cuma TV'dekiler...

ensonhaber.com Televizyon ekranlarında cuma akşamı hareketli geçecek. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema) 22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema) 00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 07:45 Baht Oyunu 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema) 21:45 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Güzel Dönüşüm 13:30 Mucize Doktor 16:15 Adım Farah 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet 23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Güzel Dönüşüm 13:30 Mucize Doktor 16:15 Adım Farah 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet 23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema) TRT 1 yayın akışı 09:10 Kalk Gidelim 12:00 Son Toplayıcılar 13:10 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema) 21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

Google News

Abone Ol