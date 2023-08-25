Cuma yapımları! 25 Ağustos 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Televizyon ekranlarında cuma akşamı hareketli geçecek.
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)
22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)
21:45 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana