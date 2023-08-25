Cuma yapımları! 25 Ağustos 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ensonhaber.com

Televizyon ekranlarında cuma akşamı hareketli geçecek.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

Peki, bu akşam hangi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)

22:25 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

00:50 Kıyamet (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi (Yabancı Sinema)

21:45 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi(Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Şaşkın Hırsızlar (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana