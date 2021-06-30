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- Cüneyt Arkın’dan Twitter’a sitem! Hem reddediyorsunuz, hem üzülüyorsunuz…
Cüneyt Arkın’dan Twitter’a sitem! Hem reddediyorsunuz, hem üzülüyorsunuz…
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 16:05
- Güncelleme : 30.06.2021 - 16:07
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor, sık sık geçmiş dönemlere atıfta bulunarak, eski resimlerini paylaşıyor.
Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman dizisiyle seyircilerin karşısına çıkan Arkın'ın, sosyal medyada kullandığı dil ve paylaşımları hayranları tarafından beğeniliyor.
Arkın, Twitter hesabı için, diğer ünlü isimler gibi mavi tık almak istedi ve başvuru yaptı. Ancak usta oyuncunun başvurusu istediği gibi sonuçlanmadı. Arkın bu konuyla ilgili tepkisini yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.
CÜNEYT ARKIN'IN TWİTTER TEPKİSİ
Usta isim Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu.
Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Cüneyt Arkın'ın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. Daha sonra Artist dergisinin yarışmasında katılıp birinci olurken, bir süre iş aradı ve 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başlayarak, 2 yıl içinde en az 30 film çekti.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu ve bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.
Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.
Kısa sürede avantür filmlerin aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse bile birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar. 12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti.
Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti. Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi. Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi. 1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'ta Betül (Işıl) Cüreklibatur ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat ise dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkol tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
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