Cüneyt Arkın’dan Twitter’a sitem! Hem reddediyorsunuz, hem üzülüyorsunuz…

Cüneyt Arkın, 'mavi tık' başvurusunun reddedilmesinin ardından, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Arkın'ın yaptığı paylaşım hayranları tarafından gündeme taşındı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor, sık sık geçmiş dönemlere atıfta bulunarak, eski resimlerini paylaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman dizisiyle seyircilerin karşısına çıkan Arkın'ın, sosyal medyada kullandığı dil ve paylaşımları hayranları tarafından beğeniliyor.

Arkın, Twitter hesabı için, diğer ünlü isimler gibi mavi tık almak istedi ve başvuru yaptı. Ancak usta oyuncunun başvurusu istediği gibi sonuçlanmadı. Arkın bu konuyla ilgili tepkisini yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.

CÜNEYT ARKIN'IN TWİTTER TEPKİSİ

Usta isim Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu.

Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın'ın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. Daha sonra Artist dergisinin yarışmasında katılıp birinci olurken, bir süre iş aradı ve 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başlayarak, 2 yıl içinde en az 30 film çekti.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu ve bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantür filmlerin aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse bile birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar. 12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti.

Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti. Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi. Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi. 1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'ta Betül (Işıl) Cüreklibatur ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat ise dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkol tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Filmleri

Aşk ve Kin

Gözleri Ömre Bedel

Hepimiz Kardeşiz

Sokakların Kanunu

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

İstanbul Sokaklarında

Günah Kızları

Sıkı Dur Geliyorum

Yalnız Değiliz

İstanbul

Çöpçatanlar Kampı

Cehennem Arkadaşları

Yankesici Kız

Şoför Nebahat Ve Kızı

Gurbet Kuşları

Kırık Hayatlar

Sürtük

Dudaktan Kalbe

Serseri Aşık

Sevgim Ve Gururum

Haremde Dört Kadın

İnatçı Gelin

Ah Bu Dünya

Devlerin Kavgası

Horasan'dan Gelen Bahadır

Ölüme Kadar

Sevişmek Yasak

Silahların Sesi

Canım Sana Feda

Aşk ve İntikam

Horasan'ın Üç Atlısı

Fakir Gencin Romanı

Satılık Kalp

Dişi Düşman

Fakir Bir Kız Sevdim

İntikam Uğruna

Kıskanç Kadın

Malkoçoğlu

Acı Tesadüf

Karanlıklar Meleği

Şafakta Üç Kurşun

Ayrılık Şarkısı

İki Yabancı

Kolsuz Kahraman

İntikam Ateşi

Yakut Gözlü Kedi

Damgalı Adam

Göklerdeki Sevgili

Cibali Karakolu

Affedilmeyen

Suçsuz Firari

Çıtkırıldım

Yıkılan Yuva

Kırbaç Altında

Malkoçoğlu Krallara Karşı

Alpaslan'ın Fedaisi Alpago

Bir Şoförün Gizli Defteri

Cici Gelin

Ringo Kid

Seni Affedemem

Yüzbaşı Kemal

Zengin Ve Serseri

Hacı Murat

Namus Borcu

İdam Günü

Zehirli Hayat

Pranga Mahkumu

Silahlı Paşazade

Artık Sevmiyeceğim

Şafak Sökmesin

Eşkiya Halil (Haydut)

Belalı Hayat

Malkoçoğlu Kara Korsan

Gök Bayrak

Kader

Acı İntikam

Köroğlu

İlk ve Son

Yüzbaşının Kızı

Beş Ateşli Kadın

Baharda Solan Çiçek

Hacı Murat Geliyor

Kader Ayırsa Bile

Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru)

Sevgili Babam

Vatan Ve Namık Kemal

İnsanlar Yaşadıkça

Lekeli Melek

Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

Osmanlı Kartalı

Ala Geyik

Melikşah

Büyük Yemin

Aşk Mabudesi

Hayat Kavgası

Malkoçoğlu Cem Sultan

Arım, Balım, Peteğim

Selahattin Eyyubi

Ferhat ile Şirin

Yarım Kalan Saadet

Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf

Hayatım Sana Feda

Adsız Cengaver

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Vahşi Çiçek

Her şey Oğlum İçin

İki Esir

Battal Gazi

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

Fakir Aşıkların Romanı

Cehenneme Bir Yolcu

Severek Ayrılalım

Küçük Sevgilim

Satın Alınan Koca

Adını Anmayacağım

Oyun Bitti

Hak Yolu

Köle

Mahkum

Murat İle Nazlı

Öldüren Örümcek

Nazlı İle Murat

Hayatımın En Güzel Yılları

Çöl Kartalı

Günahsızlar

Yaralı Kurt

Alın Yazısı

Battal Gazi'nin İntikamı

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

Yumurcak Küçük Kovboy

Kuşçu

Çaresizler

Yaralı

Vurgun

Battal Gazi Geliyor

Gönülden Yaralılar

Yanaşma

Acı Hayat

Kara Murat Fatih'in Fermanı

Oğul

Belalılar

Dayı

Kin

Bırakın Yaşayalım

Babalık

Kara Murat Kardeş Kanı

Önce Vatan

Yalnız Adam

Battal Gazi'nin Oğlu

Ayrı Dünyalar

Kara Murat Ölüm Emri

Karateciler İstanbul'da

Polizia Brancola Nel Buio, La

İnsan Avcısı

Aslan Adam

Babanın Oğlu

Cemil

Deli Yusuf

Kılıç Aslan

Soysuzlar

Babacan

Babaların Babası

Şafakta Buluşalım

Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

Üç Kağıtçılar

Tek Başına

Tuzak

Yarınsız Adam

İki Arkadaş

Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia

Babanın Suçu

Che Carambole Ragazzi

Şahin

Hınç

Korkusuz Cengaver

Mağlup Edilemeyenler

Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

Sevgili Oğlum

İstasyon Gırgır Ali

Akrep Yuvası

Altay'dan Gelen Yiğit

Hakanlar Çarpışıyor

Güneş Ne Zaman Doğacak

Baba Ocağı

Adalet

Satılmış Adam

Yıkılmayan Adam

Cemil Dönüyor

Kara Murat Denizler Hakimi

Baskın

Gelincik

İnsanları Seveceksin

Maden

Baba Kartal

Kaplanlar Ağlamaz

Ölüm Görevi

Görünmeyen Düşman

Kara Murat Devler Savaşıyor

Vahşi Gelin

Kılıç Bey

1979 Küskün Çiçek

Üç Sevgili

Vatandaş Rıza

İki Cambaz Tayfun

Kanun Gücü

Üç Tatlı Bela

Üç Sevgilim

Canikom

Süpermenler

Sarışın Tehlike

Destan

Kartal Murat

Rahmet Ve Gazap

Rüzgar

Takip

İntikam Yemini

Kader Arkadaşı

Öğretmen Kemal

Önce Hayaller Ölür

Acı Günler

Su

Unutulmayanlar Doktor

1982 Son Savaşçı

Dört Yanım Cehennem

Gırgır Ali

Ölümsüz

Kelepçe

Kanije Kalesi

Son Akın

Dünyayı Kurtaran Adam

Erkekçe

İdamlık

Çöl

En Büyük Yumruk

İntikam Benim

Ölüme Son Adım

Vahşi Kan

Yaşadıkça

Ölüm Savaşçısı

Dev Kanı

Deli Fişek

Bırakın Yaşasınlar

Kanun Kanundur

Kartal Bey

Birkaç Güzel Gün İçin

Alev Alev

Ateş Çemberi

Paramparça

Paranın Esiri

Kanun Adamı

Kaplanlar

Bin Defa Ölürüm

Doruk

Kaçış

Kahreden Gençlik

Katiller De Ağlar

Mahkum

Son Darbe

Sert Adam

Tokatçılar

Gırgır Hafiye

Ölümsüz Aşk

Kavga

Babanın Oğlu

Yalnız Adam

Kanca

Sokak Kavgacısı

Kral Affetmez

Silah Arkadaşları

Vazife Uğruna

Yedi Bela

Melek Yüzlü Cani / Nefret

Sen Ağlama

Sevdam Benim

Son Kahramanlar

Dökülen Yapraklar

Asılacak Adam

İnsan Avcıları

Cehennem Ateşi

Dört Hergele

Şeytanın Oğulları

Damga

Sürgündeki Adam

Tanık

Yasak İlişki

Yaşamak

Bombacı

Şafak Sökerken

Babam Ve Ben

Muhteşem Serseri

Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

Eski Silah

Av

Doktorlar

Polis Dosyası

1990 İki Başlı Dev

Oğulcan Bekir

Gülün Bittiği Yer

Bıçak Sırtı

Gölge Ekibi

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

Fantastiğin Sineması

Natuk Baytan Belgeseli

Hicran Sokağı

Çılgın Dersane

Çılgın Dersane Kampta

Afacanlar Sınıfı

Panzehir

Dizileri

Doktorlar

Polis Murat

Şişeler

Kumarbaz

Merhamet

Zirvedekiler

Uyuşturucu

Bizim Ev

Karate Can

Reyting Hamdi

Serseri Şahin

Cennet Mahallesi

Köpek

Ölümüne Sevdalar

Kırmızı Işık

Arka Sokaklar

Harem



