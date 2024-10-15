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Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanını yeni bir tür çikolata çılgınlığı sardı...

Halk arasında Dubai çikolatası diye bilinen, kadayıf, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu yeni tadı denemek için dükkanların önünde kuyruklar oluşuyor.

Ülkemizde de oldukça ilgi gören Dubai çikolatasına son olarak CZN Burak yorumu geldi.

SON DÖNEMLERİN MEŞHUR ÇİKOLATASI İÇİN KOLLARI SIVADI

Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan ve küresel çapta tanınan bir marka olan CZN Burak yani Burak Özdemir, Dubai çikolatasını yapmak için kolları sıvadı.

Dubai çikolatası yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşan CZN Burak'ın o anları görülmeye değerdi.

İşte karşınızda CZN Burak usulü Dubai çikolatası...