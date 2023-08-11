Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! Güzelliğine güzellik kattı! İşte Gökçe Bilgebay'ın son hali...

2000'li yılların efsane dizilerinden olan Dadı dizisinin Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdilerde genç kız oldu.

Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık, ve Seray Sever'in yer aldığı 3 sezon 61 bölüm yayınlanan dizi, milyonları ekrana kilitledi

Dizide çocuk oyuncu Duygu karakterini canlandıran Gökçe Bilgebay'ın son hali beğeni topladı.

Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! İşte Gökçe Uzuner'in son hali

32 oldu

1991 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen güzel oyuncu İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu.

Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! İşte Gökçe Uzuner'in son hali

Uzun seneler önce Dadı dizisinde rol almış ilerleyen süreçte ise eğitimine önem vermiş ve gelen oyunculuk tekliflerini geri çevirdi.

Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! İşte Gökçe Uzuner'in son hali

Şimdilerde 32 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! İşte Gökçe Uzuner'in son hali