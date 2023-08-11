Dadı'nın cimcime Duygu'suydu! Güzelliğine güzellik kattı! İşte Gökçe Bilgebay'ın son hali...

2000'li yılların efsane dizilerinden olan Dadı dizisinin Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdilerde genç kız oldu.
Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık, Sinem Kobal ve Seray Sever'in yer aldığı 3 sezon 61 bölüm yayınlanan dizi, milyonları ekrana kilitledi
Dizide çocuk oyuncu Duygu karakterini canlandıran Gökçe Bilgebay'ın son hali beğeni topladı.
32 oldu
1991 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen güzel oyuncu İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu.
Uzun seneler önce Dadı dizisinde rol almış ilerleyen süreçte ise eğitimine önem vermiş ve gelen oyunculuk tekliflerini geri çevirdi.
Şimdilerde 32 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.