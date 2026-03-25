Damla Altun ve Uğur Şengül'ün bebekleri doğdu: İşte ilk paylaşım

Instagram'da ve Youtube hesabında binlerce takipçisi olan influencer Damla Altun ve eşi Uğur Şengül'den müjdeli haber geldi.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan Şengül çifti 2 yıl önce hem İtalya'da hem de Türkiye'de düğün yaparak evlenmişti.

Geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesi veren çift, bugün bebeklerine kavuştu.

Dün gece sosyal medya hesabından hastaneye yatışının yapıldığını duyuran Altun, "Ve an itibariyle yatışımızı yaptık" dedi.

Daha sonra ayna karşısında bir pozunu yayınlayan fenomen "Son göbekli fotoğraf mı? Yarın görüşürüz şans dileyin, dua edin. Hepinize sarılıyorum" ifadelerini kullandı.

Damla Altun ve Uğur Şengül, oğullarına kısa bir isim tercih ederek “Ege” adını verdi.

Babalık heyecanı yaşayan Uğur Şengül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Heyecanını dile getiren Şengül "Bebek gayet sağlıklı. Damla'nın da sağlığı yerinde. Damla, bebeği emziriyor, bunlar benim için çok değişik duygular" şeklinde konuştu.