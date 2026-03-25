Halef’in Yıldız’ı annesine kavuşuyor: Yeni oyuncu belli oldu

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, her geçen hafta artan temposu ve derinleşen hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Perşembe akşamları ekranlara gelen yapım, kadrosuna katılan yeni isimlerle de gündemden düşmüyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayeye dahil olacak yeni karakterler, olay örgüsünde önemli değişimlerin habercisi olacak.

Son olarak diziye yeni bir oyuncunun katılacağı duyuruldu. Ünlü oyuncu Yıldız’ın annesini canlandıracak.

YILDIZ’IN ANNESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, Seda Akman, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 27. bölümünden itibaren Yıldız karakterinin annesi Ayten Taşçı rolüyle izleyici karşısına çıkacak.