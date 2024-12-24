Yağmur Dinç

Danilo Zanna, turist olarak geldiği Türkiye'de aradığı aşkı buldu ve Giresun'a damat oldu.

Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, ilk olarak "Elin Oğlu" programıyla adını duyurdu.

2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

MasterChef'te jürilik yapan Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyanlar ise şoke oldu.

BÜYÜDÜ

2013 yılında dünyaya gelen Zeno Tibet, şimdilerde 11 yaşında.

Babasının göğsüne adını yazdırdığı Tibet, sosyal medyada içerik üretiyor.

Son halini görenler ise annesine benzetiyor.