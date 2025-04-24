Danla Bilic'ten ilginç deprem paylaşımı! O sözleri tepki çekti...

Yağmur Uçar

İstanbul'da yaşanan deprem, milyonları korkuttu.

Korkulan senaryo olmadı ancak uyarılar devam ediyor.

Depreme yakalanan fenomenler ise o anlara dair paylaşımlar yapıyor.

Dikkat çeken isimlerden biri de Danla Bilic oldu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bilic, takipçilerine yönelik yaptığı açıklamada, deprem konusundaki görüşlerinin şaşkınlık yarattığını belirterek diğer öngörülerini dinlemek isteyenlere davet etti.

Fenomen isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depremle ilgili görüşüne şok oldum. Diğer öngörülerini dinlemek isterseniz buyurun."

Bilic'in paylaşımında kullandığı ifadeler ve yaklaşımı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.