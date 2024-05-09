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Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı! Yıllar Cano'ya hiç acımamış…

Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı! Yıllar Cano'ya hiç acımamış… Yeşilçam’ın güzel oyuncularından olan Pembe Mutlu hafızlara Cano olarak kazınmıştı. Davaro’da hayat verdiği Cano karakteri ile hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan Pembe Mutlu yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. İşte, Pembe Mutlu’nun son hali…