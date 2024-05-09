Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı! Yıllar Cano'ya hiç acımamış…

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Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Davaro, Çiçek Abbas, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde hayat verdiği karakterlerle hafızlara kazınan birçok güzel oyuncu olmuştur.
Bu oyuncular arasında Çiçek Abbas’ta ki paylaşılmaz güzele hayat veren Davaro’da unutulmaz Cano karakterine hayat veren Pembe Mutlu ilk sıralarda gelir.
Genç halleriyle izleyenlerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Pembe Mutlu’nun yıllar içindeki değişimi ise oldukça merak edilenler arasında.
Geçen bunca yılın ardından değişimiyle görenleri hayrete düşüren Mutlu için adeta yıllar hiç yaramamış.
İşte, Pembe Mutlu’'nun son hali…