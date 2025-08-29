Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Defne Akçakayalıoğlu neden öldü?

Ünlü iş insanının 19 yaşındaki kızı Defne Akçakayalıoğlu Miami'de hayatını kaybetti.
Defne Akçakayalıoğlu, Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızıdır.
19 yaşında olan Defne, ABD'nin Miami kentinde yaşamını sürdürüyordu.
Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında lisans eğitimi alan Defne, kısa süre önce Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başlamıştı.
28 Ağustos 2025 tarihinde Miami'deki evinde hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.