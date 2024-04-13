Defne Samyeli bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Kim der 51 yaşında' Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Defne Samyeli'nin olay yaratan pozları...

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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

51 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği cesur pozlar ile sık sık gündemde geliyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli'nin son paylaşımı dikkat çekti.

Tatil için Seyşeller'e giden Defne Samyeli burada verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Defne Samyeli'nin o pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Defne Samyeli'nin beğeni toplayan bikinili pozları..