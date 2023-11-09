Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu fileli cesur elbisesiyle mest etti! 'Güzellik ailede genetik'

ensonhaber.com
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Derin Talu güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu son pozları ile dikkat çekti.
Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Derin Talu'nun Instagram'da 239 bin takipçisi bulunuyor.
Talu'nun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Derin Talu son olarak attığı iddialı pozlar ile gündeme geldi. İşte Derin Talu'nun son Instagram pozları..