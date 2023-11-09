Haberler



Medya



Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu fileli cesur elbisesiyle mest etti! 'Güzellik ailede genetik'

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu fileli cesur elbisesiyle mest etti! 'Güzellik ailede genetik' Derin Talu iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Derin Talu'nun bu pozları kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı. İşte o kareler..