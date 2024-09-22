Yağmur Dinç
Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’yla yeniden seyirciyle buluşuyor.
Show Tv'de pazar akşamları yayınlanan dizide İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, izleyiciyi mest ediyor.
Melis Sezen, Deha'da tutkulu ve özgür ruhlu İmre karakterini canlandırıyor.
Sosyal medyanın gündemine oturan Sezen, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.
FİZİĞİ BEĞENİLDİ
Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Leke, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi yapımlarda rol alan Melis Sezen, beğeni topluyor.
Sezen'in cesur kareleri, görenlere bir daha baktırıyor.
Fiziğini öne çıkarmaktan çekinmeyen güzel oyuncu, su üzerindeki halleri ile damga vurdu.
Kırmızılar içindeki Melis Sezen'i görenler, beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o pozlar...