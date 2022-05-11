'Dekolte fora!' Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi bikinisiyle güneş banyosu yaptı...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisiyle kareleri görenlerin yüzünü güldürdü. Güzelliği ile dikkat çeken Balca Yılmaz, oldukça beğenildi.

TRT1'in sezona damga vuran dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeleri seyirciye aktarıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu da yıldızı parlayan isimler arasında.

Asuman karakterini oynayan başrol arkadaşı Hazal Çağlar ile muhteşem bir uyum yakalayan Cihat Süvarioğlu, zaman zaman izleyiciler tarafından çok yakıştırılıyor.

Ancak Cihat Süvarioğlu, gönlünü çoktan bir isme kaptırmış bile...

Ramazan'ın gerçek aşkı Asuman'ı solladı

Balca Yılmaz ile sevgili olan Cihat Süvarioğlu, aşkını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Asuman ile kıyaslanan Balca Yılmaz, dizinin takipçileri tarafından da oldukça beğeniliyor.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Balca Yılmaz ve Cihat Süvarioğlu'nun aşkı dolu dizgin devam ederken, çiftin mutluluk dolu kareleri Instagram'da ilgi görüyor.

Balca Yılmaz'da sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Cesur pozlarıyla dikkat çeken Yılmaz son olarak bikinisiyle teknede poz verdi.

Fiziğini gözler önüne seren Balca Yılmaz'ın paylaşımları, görenleri mest etti.

İşte Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun biricik sevgilisi...