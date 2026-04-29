Delikanlı dizisine bomba isim: Sarp ve Hazan evliliği bitecek mi

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Delikanlı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün oturduğu diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Daha önce Uğur Aslan’ın katılımıyla gündeme gelen projeye bu kez Aslıhan Karalar dahil oldu.

GONCA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye Dila Kızılhan’ın en yakınındaki isim olan Şengül’ün kızı Gonca karakteri dahil oluyor.

Malikanenin emektarı Şengül’ün (Benian Dönmez) büyük kızı Gonca (Aslıhan Karalar), annesinin yanına dönerek Kızılhanlar’ın hizmetine giriyor.

Ancak Gonca’nın dönüşü Sarp’ın (Salih Bademci) hayatındaki tüm dengeleri sarsacak bir fırtınanın habercisi.