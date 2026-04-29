Manifest Grubu’na rakip geliyor: İşte yeni kız grubu “Aura” ve üyeleri

Türkiye’de son dönemde art arda sahneye çıkan kız müzik gruplarına bir yenisinin daha eklendiği iddiaları müzik kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl Big5 yarışmasıyla çıkış yapan Manifest’in ardından bu kez “Aura” adıyla yeni bir grubun hazırlandığı konuşuluyor.

Tanıtım görsellerinin sosyal medyada dolaşıma girmesi, proje etrafındaki merakı daha da artırdı.

“AURA” GRUBU ÜYELERİ

Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre Aura’nın dört üyeden oluşacağı ve kadronun Aslı, Suzi, Meri ve Esra isimlerinden meydana geldiği öne sürülüyor.

Özellikle Aslı’nın, Big5 yarışmasında yer alan Aslı Göztaşı olduğu iddiası dikkat çekerken, paylaşılan çekim görüntülerinin de grubun ilk promosyon çalışmalarına ait olduğu yorumları yapılıyor.

Öte yandan proje ekibinden konuya ilişkin net bir açıklama gelmiş değil. Aura grubunun konsepti, üyeleri ve müzikal yönüyle ilgili tüm detayların önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanması bekleniyor.