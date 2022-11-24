Petrol
84.47
-1.10%
Euro
19.417
0.26%
Dolar
18.6271
0.04%
Altın
1.051
0.35%
Borsa
4795
-1.21%
Bitcoin
315.449
0.63%
BTXN Coin
5.98
1.35%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Demet Akalın'ın 'futbol paylaşımı' korkuttu! Yüzü sargılar içindeyken paylaştı

    Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile ilgili yaptığı paylaşım korkuttu. Ünlü sanatçı, eşinin sargılar içindeki yüzünü paylaştı.
    • 24.11.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın'ın 'futbol paylaşımı' korkuttu! Yüzü sargılar içindeyken paylaştı

    50 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve Instagram'da 10 milyon takipçiye sahip ünlü isim, bu defa korkutan bir paylaşımda bulundu.

    Demet Akalın'ın 'futbol paylaşımı' korkuttu!

    23 Nisan 1972, Kocaeli doğumlu şarkıcı, oyuncu ve eski manken Demet Akalın, . geçtiğimiz günlerde konserinde giydiği sahne kıyafetini paylaşmış ve takipçilerinden binlerce yorum ile beğeni almıştı.

    Demet Akalın ın futbol paylaşımı korkuttu! Yüzü sargılar içindeyken paylaştı #1

    Sargılar içindeki yüzünü paylaştı

    Akalın, bu kez eski eşi Okan Kurt'un yüzünü paylaşarak yaptığı paylaşımla şaşırttı. Okan Kurt'un yüzünün sargılar içinde olduğu görülürken Akalın ise paylaşımına "Bir daha futbol dersen by by sana gerçekten by" notunu ekledi.

    Demet Akalın ın futbol paylaşımı korkuttu! Yüzü sargılar içindeyken paylaştı #2


    Sineklerin Tanrısı romanıyla okurları derinden etkileyen bir yazar: William Golding
    Kitap

    Sineklerin Tanrısı romanıyla okurları derinden etkileyen bir yazar: William Golding

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
    Gündem

    TÜİK 2022: Kasım enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

    Görüş Bildir