Demet Akalın'ın 'futbol paylaşımı' korkuttu! Yüzü sargılar içindeyken paylaştı

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ile ilgili yaptığı paylaşım korkuttu. Ünlü sanatçı, eşinin sargılar içindeki yüzünü paylaştı.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve Instagram'da 10 milyon takipçiye sahip ünlü isim, bu defa korkutan bir paylaşımda bulundu.

Demet Akalın'ın 'futbol paylaşımı' korkuttu!

23 Nisan 1972, Kocaeli doğumlu şarkıcı, oyuncu ve eski manken Demet Akalın, . geçtiğimiz günlerde konserinde giydiği sahne kıyafetini paylaşmış ve takipçilerinden binlerce yorum ile beğeni almıştı.

Sargılar içindeki yüzünü paylaştı

Akalın, bu kez eski eşi Okan Kurt'un yüzünü paylaşarak yaptığı paylaşımla şaşırttı. Okan Kurt'un yüzünün sargılar içinde olduğu görülürken Akalın ise paylaşımına "Bir daha futbol dersen by by sana gerçekten by" notunu ekledi.