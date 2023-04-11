Demet Şener'in kızı İrem büyüdü, güzelliğiyle mankenleri solladı! "Boyuna posuna da maşallah" Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay, kocaman oldu. Annesi gibi saçlarını sarıya boyatan İrem Kutluay, güzelliği ve uzun boyuyla mankenleri bile geride bıraktı.

11 Nisan 1977 yılında Bursa'da dünyaya gelen Demet Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Demet Şener'in hayatı bu yarışmadan sonra değişmeye başladı. Güzel isim, bu yarışma sayesinde tanındı. Birinci olduktan sonra mankenlik kariyeri başlayan ve podyumlarda boy gösteren Şener, aranan isimlerden oldu. 5 Temmuz 2005 tarihinde milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. O dönem Demet Akalın'dan ayrılan Kutluay, aşkı ünlü mankende buldu. 19 Ocak 2018 yılında ise İbrahim Kutluay'dan boşandı. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kızı ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli de bir oğlu var. Çocuklarına oldukça düşkün olan Şener, sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Şener'in kızı İrem Kutluay ise güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuruyor. Annesinin kopyası İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 16 yaşında olan kızı İrem büyüdü, genç kız oldu.Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle hayran bıraktı. Annesinin boyuna gelen genç kızı görenler "Boy babadan güzellik anneden" yorumlarında bulundu. Geçtiğimiz aylarda kızının yüzünde estetik olduğu iddialarına kızan Şener bu iddiaları görünce "Kızımda estetik falan yok şaşırmasınlar" diyerek kızmıştı.