Demet Tuncer'den CIA itirafı! 'Ülkemi satmam için bana teklif yaptılar'

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2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Mary karakterine hayat veren oyuncu Demet Tuncer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eğitim için ABD'ye giden oyuncunun CIA itirafı gündem oldu.

Habertürk'e konuşan Demet Tuncer, uzun zamandır ABD'de yaşıyor. 15 yaşında burs kazanarak ABD'ye giden Tuncer, "15 yaşında Türkiye’yi temsilen ABD-Türkiye ortak bursuyla United World College’dan (UWC-USA) tam burs kazandım. 90 farklı ülkeden öğrenciyle eğitim almak, dünya görüşümü ve kültürel birikimimi zenginleştirerek hayatımı değiştirdi. Uluslararası Bakalorya diplomamı aldıktan sonra ABD’de üniversite eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndüm." açıklamasında bulundu.

"CIA'DEN TEKLİF ALDIM"

Demet Tuncer, üniversitede siyasal bilgiler okurken aldığı şaşırtıcı bir teklifle hayatında farklı bir sayfa açılabileceğini belirtti. CIA’den teklif aldığını söyleyen Tuncer, bu ilginç hikayeyi şöyle anlattı:

Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı.

"NE AİLEMİ NE DE ÜLKEMİ SATARIM"

Tuncer, teklifin kendisini başta heyecanlandırdığını, ancak düşündükçe teklifi anlamlandıramadığını belirtti. Hocasına neden CIA’nin kendisini istediğini sorduğunda aldığı cevabın daha da kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti: