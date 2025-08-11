Deniz Servan Narin kimdir? Deniz Servan Narin'in ölüm sebebi ne?

Çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

Deniz Servan Narin'in ölümü, motosiklet camiası ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük üzüntü yarattı.

Genç fenomen, geçtiğimiz haziran ayında da benzer bir motosiklet kazası yaşamıştı.

10 Ağustos 2025 sabahı Kocaeli TEM Otoyolu’nda motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek ciddi bir kaza geçirdi.

Instagram’da paylaştığı yüksek hızlı motosiklet sürüş videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Deniz Servan Narin'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sosyal medya üzerinden birçok takipçisi ve motosiklet tutkunu Deniz Servan Narin'in vefatı için taziye mesajları yayınladı.

Ölümü, motosiklet sürüşünün ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gündeme getirirken yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.







