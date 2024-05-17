Deren Talu'nun iddialı tarzı sosyal medyayı salladı! 'Alev aldı buralar'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
27 yaşındaki Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Deren Talu'nun Instagram'da 412 bin takipçisi bulunuyor.
Yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum alan Deren Talu'nun paylaşımları büyük ilgi görüyor.
Deren Talu iddialı tarzı ile sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Son pozlarına beğeni yağdı
Geçtiğimiz günlerde bir defileye davetli olarak katılan Deren Talu'nun iddialı tarzı sosyal medyayı salladı.
Etkinlikte verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Deren Talu büyük beğeni topladı. Talu'nun o pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Deren Talu'nun o pozları..