Derin Talu aşka geldi! Sevgilisini öpmelere doyamadı...

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Derin Talu son olarak yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medyada yayınlamasıyla gündeme oturdu.
Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Derin Talu ve sevgilisi sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Talu'nun paylaşımı sonrası ismini sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği merak konusu oldu.
Derin Talu'nun Instagram pozlarında sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkatlerden kaçmadı.
Sevgilisiyle birbirlerini öptükleri kareleri Instagram hesabından paylaşan Talu'nun o pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o kareler...