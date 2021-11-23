Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında? Ebru Şahin'in biyografisi

Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin'in hayatı, dizinin meraklıları tarafından mercek altına alındı. Peki Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer alıyor.

Son olarak Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, Destan dizisinde 'Akkız' karakterine hayat veriyor.

Tarihi dönem dizilerine ilgi duyan izleyiciler, Akkız'ın tarihte kim olduğunu ve karaktere hayat veren Ebru Şahin'in hayatını araştırıyor.

Peki Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ? Ebru Şahin hangi dizilerde rol aldı, sevgilisi kim? İşte Ebru Şahin'in biyografisi...

DESTAN AKKIZ KARAKTERİ HAKKINDA

Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısı. Bir meleğin yüzüne, bir kurdun gücüne sahip.

Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm süren dağ savaşçısıdır. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur. Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşayan Ebru Şahin, ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmuştur.

2019 yılında Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan Şadoğlu karakteri ile adını duyurmayı başaran Şahin, şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Destan'da rol almaktadır. Cedi Osman ile birliktedir.

EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER