Detaylar ele verdi! Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı bakın kimin oğlu çıktı...

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, büyük ilgi görüyor.

TRT 1'de ekrana gelen dizi, her bölüm oyunculukları ve nabız yükselten konusu ile gündem oluyor.

Adil Koçari, Esme Furtuna ve Eleni Miryano'nun duygusal hikayesini anlatan Taşacak Bu Deniz'de her karakterin derin bir öyküsü bulunuyor.

Son bölümlerde ise "Gökhan" karakteri dikkat çekti.

Şerif'in adamı olan Gökhan'ın kimin oğlu olduğuna dair iddialar gündeme geldi.

"GÖKHAN, ZARİFE'NİN OĞLU" İDDİASI

İzleyicilerin değerlendirdiği ve akıl yürüttüğüne göre, Gökhan karakteri Zarife'nin oğlu çıkacak.

Gökhan, annesinin onu çöpe attığını biliyor.

Şerif'e de kendisine sahip çıktığı için bu kadar sadık...

Öyle ki, Zarife de Şerif'e bu sırrı yüzünden Eleni konusunda arka çıkıyor.

Hikayenin nasıl ilerleyeceği ile bölümler yayınlandıkça netleşiyor.