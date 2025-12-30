Abone ol: Google News

Milyoner yılbaşı konukları: 2026'nın sürpriz isimleri...

"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. İşte, Milyoner'in 31 Aralık 2025 konukları...

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 17:45
  • "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025'te yayınlanacak.
  • Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun yarışmada yer alacak.
  • Kazandıkları ödüller, çocukların ihtiyaçları için bağışlanacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.

Her yıl birbirinden ünlü konukları ağırlayan yarışma, bu sene de eğlenceli anlara sahne olacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı konukları...

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

