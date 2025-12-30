Milyoner yılbaşı konukları: 2026'nın sürpriz isimleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.

Her yıl birbirinden ünlü konukları ağırlayan yarışma, bu sene de eğlenceli anlara sahne olacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı konukları...

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.