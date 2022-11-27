Devrim Özkan'dan havuz pozları! Islak vücuduyla paylaştı,Torreira herkesten önce beğendi...

Oyuncu Devrim Özkan'ın havuz pozlarına beğeni yağdı.

1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, İstanbul macerasıyla oyunculuk sektörüne de adım attı.

İlk olarak "Rüya" dizisinde rol alan Devrim Özkan, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Ardından "Ramo" dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etti.

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, magazin gündeminin de takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Devrim Özkan, sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.

Futbolcu Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile kareleri gündem olan Devrim Özkan, Galatasaray taraftarının da ilgi odağı oldu.

Devrim Özkan havuzda

Güzelliği ve pozlarıyla ortalığın tozunu attıran Devrim Özkan, havuzdan paylaştığı kareleriyle beğeni topladı.

Hem fiziği hem de yüzü ile beğeni toplayan ünlü oyuncu ıslak vücuduyla takipçilerini büyüledi.

Fiziğini gözler önüne seren 24 yaşındaki Devrim Özkan'a binlerce beğeni ve yorum geldi.