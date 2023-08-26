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Devrim Özkan’dan iç çamaşırsız kombin! Ceketinin önünü açtı, pozlara yorum yağdı "Afet-i devran" Abone Olun

Devrim Özkan’dan iç çamaşırsız kombin! Ceketinin önünü açtı, pozlara yorum yağdı "Afet-i devran" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Devrim Özkan, bu kez cesaretini konuşturdu. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen güzel oyuncu, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. O kareler beğeni rekoru kırıyor.

ensonhaber.com Geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarına veda eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dizide Songül karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Devrim Özkan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, takipçileriyle paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme geliyor. Özellikle stil ve güzellik konularında paylaşımları büyük ilgi görüyor… İç çamaşırsız pozlarına rekor beğeni! Devrim Özkan, bu kez içine bir şey giymediği ceketinin önünü açarak kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar kısa süre gündem oldu. Takipçilerinden "Türk sinemasının yeni Türkan Şoray'ı", "Bu pozlar halis mi?", "Yangın yeri buralar sayende" gibi yorumlar geldi. İşte o kareler...

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