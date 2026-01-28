Abone ol: Google News

Devrim Özkan'ın yaşı bir kez daha şaşırttı! Doğum tarihini duyanlar...

Yeni dizisi "Yeraltı" ile ekrana dönen Devrim Özkan dizi gündeminin merak edilen ismi olurken yaşını öğrenen seyirciler adeta şaştı kaldı.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 15:45
  • Devrim Özkan, "Yeraltı" dizisi ile ekrana döndü ve Ceylan karakteri ile dikkat çekiyor.
  • Seyirciler, Özkan'ın yaşını öğrenince şaşkınlık yaşıyor.
  • 2 Eylül 1998 doğumlu olan Özkan, 27 yaşında olup daha olgun göründüğü düşünülüyor.

Yeraltı dizisi ile dizi setlerine dönüş yapan Devrim Özkan, Ceylan karakteri ile beğeni topluyor.

Diziye damga vuran Özkan, seyircilerin de merak konusu oluyor.

Devrim Özkan hakkında bilgilere göz atanlar, öncelikle doğum tarihine şoke oluyor.

Yaşından daha olgun gösterdiği düşünülen ünlü oyuncu, henüz gençliğinin baharında...

DEVRİM ÖZKAN'IN YAŞI

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, henüz 27 yaşında.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle ilgi çeken Özkan'ın yaşının daha büyük olduğunu düşünen takipçileri ise bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşıyor.

