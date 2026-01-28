Devrim Özkan'ın yaşı bir kez daha şaşırttı! Doğum tarihini duyanlar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeraltı dizisi ile dizi setlerine dönüş yapan Devrim Özkan, Ceylan karakteri ile beğeni topluyor.

Diziye damga vuran Özkan, seyircilerin de merak konusu oluyor.

Devrim Özkan hakkında bilgilere göz atanlar, öncelikle doğum tarihine şoke oluyor.

Yaşından daha olgun gösterdiği düşünülen ünlü oyuncu, henüz gençliğinin baharında...

DEVRİM ÖZKAN'IN YAŞI

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, henüz 27 yaşında.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle ilgi çeken Özkan'ın yaşının daha büyük olduğunu düşünen takipçileri ise bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşıyor.