Yeraltı 2. bölüm fragmanı: Ceylan gerçeği itiraf ediyor...

Now TV’nin yeni yapımı Yeraltı, ilk bölümüyle ekrana hızlı bir giriş yaptı.

Karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyiciden gelen yorumlarla sosyal medyada da gündem oldu.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nu aynı projede buluşturan yapımın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ FRAGMAN GELDİ

İntikam uğruna işlediği cinayetin ardından cezaevine giren Haydar Ali’nin yolu, Türkiye’nin en karanlık suç ağlarıyla kesişiyor.

Yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali için asıl sınav ise dışarıda başlıyor.

Geçmişte yarım kalan bir aşk, onu hiç beklemediği bir yüzleşmenin eşiğine sürüklerken, sadakat, ihanet ve tutku arasındaki ince çizgi giderek silikleşiyor.

İşte Yeraltı 2. bölüm fragmanı: