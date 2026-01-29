Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i ve Nilay partner çıktı! Meğer yıllar önce…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde taşlar yerinden oynuyor.

Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden Fatih Ünal’a hayat veren Doğukan Güngör’ün kadrodan ayrılmasıyla boşalan koltuğa, başarılı oyuncu Emre Dinler oturdu.

Bu sürpriz değişiklik sosyal medyayı ikiye bölerken, yeni Fatih’in dizinin Nilay’ı Feyza Civelek ile olan şaşırtıcı geçmişi ise herkesi hayrete düşürdü.

Meğer yıllar önce partneriymiş…

ESKİ PARTNERİ ÇIKTI

Oyuncu kadrosundaki değişimlerle adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti'nde, "tesadüfün böylesi" dedirten bir olay yaşandı.

Dizinin yeni Fatih’i Emre Dinler, meğer dizideki yengesi Feyza Civelek ile profesyonel anlamda hiç yabancı değilmiş.

2020 yapımı Sol Yanım dizisinde tutkulu bir çift olan Barbar (Emre Dinler) ve Nazlım (Feyza Civelek), tam 6 yıl sonra aynı projede buluştu.