Halef'in fenomen Kevser'i açıldı! Tesettürsüz paylaşımı dikkat çekti...

Fenomen Pınar Cılıt, sosyal medyada paylaştığı videolar ile oyunculuk kariyerine başladı.

Aslen Şanlıurfalı olan Cılıt, özellikle TikTok ve Instagram üzerinden paylaştığı ses taklitleri, mizah odaklı kısa videolar ve skeçlerle geniş bir takipçi kitlesi elde etti.

2025 yılında NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı dizide oyunculuk yapma fırsatı bulan fenomen, dizide Kevser karakterini oynadı.

TESETTÜRÜ BIRAKTI

Pınar Cılıt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir video paylaşımı ile uzun zamandır kapalı şekilde tanınan imajından farklı bir görünüme geçtiğini duyurdu.

Paylaşımda başörtüsünü çıkardığını açıklayan genç fenomen, bu kareyi "Hayatını yaşa" notuyla takipçilerine sundu.