Dilan Polat mahkemede bayıldı! İşte Dilan Polat'ın son durumu.. Mahkemede ifadesi alınan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

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Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat geçtiğimiz günlerde evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alınmıştı.

4 gündür gözaltında bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüphelilerin ifadeleri tamamlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Anadolu Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra haklarında karar verilecek olan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemede bayıldı

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Dilan Polat mahkemede baygınlık geçirdi.

Dilan Polat sorgusu sırasında tansiyonu düşerek baygınlık geçirdi. Daha sonra koridora çıkartılan Dilan Polat'ın tansiyonu ölçüldü.

Görevliler tarafından su verilen Dilan Polat'ın sağlık durumu normale döndü.