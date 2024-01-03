Dilan Polat serbest mi kalıyor? Avukatından olay yaratan açıklama...

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.
Sosyal medyada paylaştıkları lüks yaşantıları ile son ayların en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama iddiaları ile gündeme gelmiş ve mallarına el koyularak tutuklanmışlardı.
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın isimli programa katılan Avukat Hüseyin Kaya programda söylediği sözler ile dikkat çekti.
Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya açıklamalarıyla gündem oldu. Hüseyin Kaya müvekkillerinin 2 günde çıkarılması gerektiğini söyledi.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın Avukatı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Yeni savcının müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım. Geç bile kalındı. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak dava sonunda."