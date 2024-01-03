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Dilan Polat serbest mi kalıyor? Avukatından olay yaratan açıklama...

Dilan Polat serbest mi kalıyor? Avukatından olay yaratan açıklama... Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı olan Hüseyin Kaya müvekkillerinin 2 günde çıkarılması gerektiğini söyledi. O sözler sosyal medyada gündem oldu.