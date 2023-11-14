Dilan Polat'ın ardından dikkat çekmişti! Rabia Toprak'tan açıklama geldi.. Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Dikkat çeken isimlerden biri de Rabia Toprak oldu. Rabia Toprak hakkındaki iddialar hakkında bir paylaşım yaptı. İşte o açıklama..

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından benzer paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Polat ailesinin kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme oturmasının ardından sosyal medyada lüks yaşantılarını paylaşan isimler dikkat çekmeye başladı.

Özlem Öz-Tayyar Öz, Şulemsi ve Şuheda Kaya'nın ardından son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında Rabia Toprak'ta yer alıyor.

2020 yılında yayınladığı yemek videolarıyla tanınan ve fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak'ın çok sayıda evi, iş yeri ve arabaları olduğu iddia edildi.

3 yıl önce bir köy evinde, ev yemekleri paylaşan Rabia Toprak'ın kısa sürede tekstil fabrikası kurması ve lüks bir hayata geçiş yapması, takipçilerinin dikkatini çekti ve mal varlığının sorgulanmasına neden oldu.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Rabia Toprak, avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rabia Toprak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında 'Kişisel verileri başkasına verme, yayma ele geçirme' suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında 'Hakaret suçunu' oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım arcalığı ile suç duyurularında bulunulacaktır."