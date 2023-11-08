Dilan Polat'ın kızı Nilda'nın son hali ortaya çıktı! Babaannesinde kalıyordu... Yorum yağdı Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler, çocuklarına çevrildi. Çiftin Nilda ve Milan adındaki çocuklarına ne olduğu ise merak konusu oldu.

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, gündemden düşmüyor.

Paylaşımları ve harcadığı paralarıyla herkesin dikkatini çeken ancak şimdilerde cezaevinde olan Polat'ın Nilda ve Milan adında iki çocuğu var.

Sık sık çocuklarını da sosyal medyadan paylaşarak tanıtan fenomenin cezaevine girdikten sonra nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

Dilan Polat eğer isterse 4 yaşındaki oğlu Milan'ı yanına alabilir ya da çocuklar, devlet korumasına verilebilir.

Peki, Nilda ve Milan nerede kalıyor? Nilda'nın son durumu nasıl? İşte detaylar...

Nilda ve Milan babaannede kalıyor

Özellikle Twitter ve Instagram'da yapılan paylaşımlarda birçok kişi, Polat çiftinin çocuklarının devlet koruması altına alınması gerektiğini belirtmeye başlamıştı. Çocukların akıbetiyle ilgili açıklama ise Engin Polat'ın annesinden geldi.

Engin Polat'ın annesi "ben ruh hastası değilim" diyerek çocuklara kendisinin baktığını duyurdu.

Instagram'da 'Fenomen takipçisi' adlı hesabın paylaşımına göre, bu hesaba mesaj atan Şükran Polat, çocukların başında olduğunu belirtti.

'Çocuklarımın başındayım, ben ruh hastası değilim, ben içkici değilim, kişi kendinden bilir işi, bana böyle yakıştırmalar yapmasınlar, Allah çok büyüktür.'

Nilda'nın son hali...

Anne ve babası cezaevine girdikten sonra babaannesine giden Nilda'nın son durumu ve haline dair detaylar netleşmedi. Durumdan haberdar olup olmadığı ise bilinmiyor.