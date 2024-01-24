Dilan Polat'ın mahkeme tarihi! İşte beklenen Polat Ailesi kararı 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın mahkeme tarihi merak konusu oldu. Polat Ailesi davasında karar ve cezalar araştırılıyor. İşte davada son durum...

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalardan gözaltına alınmış ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanmışlardı.

5 Kasım'dan itibaren cezaevinde bulunan Polat Ailesi mahkeme karşısına çıkacak.

Dilan Polat'ın mahkemesi ne zaman sorusu, davayı takip edenler tarafından merak ediliyor.

Son olarak savcısı değişen davaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Mahkemede savunmalarını verecek olan Polatlar'ın tutukluluk süreci, kararın ardından netleşecek.

Peki, Dilan Polat'ın mahkemesi ne zaman? Polatların davası ne zaman görülecek? Dilan Engin Polat ne zaman mahkemeye çıkacak? İşte davada son durum...

Mahkeme tarihi

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Sevim Alan, Dilan Polat'ın merakla beklenen mahkeme tarihini açıkladı.

İddiaya göre, Polatların mahkemesi 24 Ocak Çarşamba günü görüleceğini iddia etti.

Ancak resmi olarak basına yansımış bir tarih yok.