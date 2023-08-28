Dilara Aksüyek'ten sokakta cesur pozlar! Fizik gösterisi yaptı...
ensonhaber.com

Son olarak "Yürek Çıkmazı" dizisiyle ekranlarda olan Dilara Aksüyek, tatilin keyfini çıkarıyor.

36 yaşındaki Dilara Aksüyek, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen isimler arasında yer alıyor.

Aksüyek, cesur kıyafet tercihleri ile dikkatleri çekiyor.

Dilara Aksüyek'in cesur tarzı

Sokak tarzıyla boy gösteren Dilara Aksüyek, siyah kombiniyle objektif karşısına geçti.

Dilara Aksüyek'ten sokakta cesur pozlar! Fizik gösterisi yaptı...

Büstiyer ve mini eteğiyle beğeni toplayan Aksüyek, peş peşe poz verdi.

Dilara Aksüyek'ten sokakta cesur pozlar! Fizik gösterisi yaptı...

O kareler takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı.

Dilara Aksüyek'ten sokakta cesur pozlar! Fizik gösterisi yaptı...