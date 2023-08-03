Disney Plus Atatürk olayı nedir, ne oldu? Atatürk dizisi yayınlanacak mı? Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, "Atatürk" dizisini iptal etti, kararı sevinçle duyuruldu. Tepki toplayan bu hareketin akabinde boykot çağrıları peş peşe geldi. Peki, Disney Atatürk olayı nedir? Atatürk dizisi neden yayınlanmayacak? İşte tüm gelişmeler...

Disney Plus, Türkiye'deki yayın hayatına görkemli bir lansman ile giriş yaptı.

Yerli yabancı birçok içeriği kullanıcılarıyla buluşturan Disney Plus, skandal bir kararla gündeme oturdu.

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu "Atatürk" dizisini duyuran platform, Türk halkını oldukça heyecanlandırdı.

Merakla beklenen dizinin çekimleri tamamlandı, gözler yayın tarihine çevrildi.

Son dakika Disney Plus'tan ilginç bir karar geldi.

Disney Plus platformu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

Twitter'daki bir Ermeni haber sayfası, iptal kararının ardından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Disney+'ın Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken, "İptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." şeklinde paylaşım yaptı.

Disney Plus'a siyaset ve sanat camiasından tepki yağdı.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Disney Plus'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"

RTÜK devreye girdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.

Siyasiler tepkili

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de “DisneyPlus’ın Atatürk” dizisini yayından kaldırmasını kınıyoruz. Platformun bu tutumu en ağır şekilde karşılık bulacak” diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de “DisneyPlus’ın Atatürk” dizisini yayından kaldırmasını kınıyoruz. Platformun bu tutumu en ağır şekilde karşılık bulacak” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya ayaklandı

Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce kişi, "Disney iptal et" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

Karara tepki gösterenler arasında Mustafa Sandal, Eda Ece, Demet Akalın gibi ünlü isimler de vardı

Disney'den geri adım

Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.

Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan dizinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.