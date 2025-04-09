Dizi severler ekran başına: 9 Nisan 2025 TV'de neler var? İşte yayın akışları

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.
Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Sustalı Ceylan
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
TRT 1 yayın akışı
06:45 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Gol"
22:00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı