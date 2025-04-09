Dizi severler ekran başına: 9 Nisan 2025 TV'de neler var? İşte yayın akışları
Yağmur Uçar

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.

Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Sustalı Ceylan

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:30 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

TRT 1 yayın akışı

06:45 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Gol"

22:00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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Yağmur Uçar
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