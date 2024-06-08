Doğa yıkılacak! Kızılcık Şerbeti Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam sezon finaliyle ekranlara damga vurdu. Doğa'nın bir kez daha ihanete uğraması tartışmalara yol açtı. Giray'ın evindeki yarı çıplak gizemli kadın, bakın hangi oyuncu çıktı.

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Dün akşam ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

66. bölümde, Kaan Taşaner’in canlandırdığı Giray karakterinin sırları bir bir açığa çıktı.

Giray'ın gerçek yüzü, Doğa'nın konuk olduğu gece ortaya çıktı.

İkilinin geçirdiği eğlenceli zamanların ardından, Giray tarafından evine yolcu edilen Doğa'nın ayrılmasının ardından, evde gizemli bir kadın belirdi.

İç çamaşırlarıyla şaşırtıcı bir şekilde oturan bu gizemli kadın, bakın kim çıktı.

Giray'ın evindeki kadın bakın kimmiş

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde bir bomba daha yaşandı. Hem kibar, hem yakışıklı, hem de merhametli olarak tanıdığımız Giray’ın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Doğa’nın evden ayrılmasının ardından Giray’ın iç çamaşırlı bir kadınla olan diyaloğu gündeme oturdu.

Dizinin sıkı takipçileri ise, bu gizemli kadının kim olduğunu buldu. Sesinden de anlaşıldığı üzere, Giray’ın evindeki gizemli kadın Defne Samyeli çıktı.

Ünlü ismin yeni sezonda nasıl bir karakteri canlandıracağı ve neler yaşanacağı da merak konusu...