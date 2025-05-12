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Bugün 18. yaş gününü kutlayan Kai Trump, Donald Trump Jr. ve Vanessa Haydon'ın en büyük çocuğu. Yani; ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük torunu...

2007 doğumlu Kai, ailesinin siyasi kimliğinden çok, kendi ilgi alanlarıyla öne çıkmayı tercih ediyor.

Çocuk yaşta golf oynamaya başlamış ve şu anda okulunun golf takımında yer alıyor.

Turnuvalarda bazı başarılar elde etmiş, ama bu sporu daha çok istikrarlı bir uğraş olarak sürdürüyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada da aktif; Instagram ve YouTube’da ciddi sayıda takipçisi var.

18. YAŞINI KUTLADI

Reşit oluşunu kutlayan Kai Trump, TikTok hesabından bir video paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte dans eden Trump'ın videosu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.