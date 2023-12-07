Ender Saraç hakkında skandal suçlama! "Düşüncesi dahi büyük sapıklık" Son günlerde çeşitli iddialarla gündemde adından sıkça söz ettiren Ender Saraç hakkında yeni bir suçlama yapıldı. Önce eşi sonra oğlu…

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Ünlü Doktor Ender Saraç 2013 yılında dünya evine girdiği eşi Berna Saraç’a şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Saraç son günlerde gündemi sarsacak yeni iddialarla herkesi şaşırtıyor.

Ülü isimlerin sağlık danışmanlığı yapan ve sık sık televizyonda boy gösteren Prof. Dr. Ender Saraç hakkında sosyal medya platformlarında şok eden iddialar ortaya atılıyor.

Saraç hakkında eşine şiddet gösterdiği, başka bir erkekle ilişki yaşadığı ve son olarak herkesi şok eden 8. Sınıf öğrencisi olan oğluna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar gündemde.

O iddialar tutanakta yer aldı…

Ender Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine şok eden bir iddiadan bahsetti. Rehber öğretmen tarafından olaya dair tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

Ender Saraç konuyla ilgili açıklama yaptı…

İddiaların ardından Ender Saraç açıklama yaptı. Açıklamasında iddiaları yalanlayarak "İğrenç bir iddia tabii ki yalan. Kesinlikle redederim. Boşanma sürecinde annesinin konuşma yasağı olduğu için maalesef çocuğu böyle bir şeye alet ediyor. Yarın hukuki yollara başvuracağız. Bu iftiraya karşı gerekli tavrımızı alacağız değil böyle bir şey yapmak düşüncesi dahi büyük sapıklık. Cevap vermeye değmez. Yazık. Hayatım boyunca ben çocuk tacizlerine karşı mücadele ettim" ifadelerine yer verdi.