Dubai çikolatasında son nokta! Kısırlı versiyonu yok artık dedirtti...

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Dünyada Dubai çikolatası furyası aldı başını gidiyor...

Birçok kişi Dubai çikolatası tarif videosu paylaşırken bazı kullanıcılar da kendince yorumlamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde hamsili Dubai çikolatası yapan şef Mehmet Gezgin'in videosu gündem olmuş, kullanıcılar binlerce yorum yapmıştı.

TikTok​'ta paylaşılan yeni bir tarif videosu daha gündeme oturdu.

KISIRLI DUBAİ ÇİKOLATASI

Şimdi de kısırlı Dubai çikolatası videosu şoke etti.

Orijinalinde fıstık ve kadayıf kullanılırken, sosyal medya kullanıcısı bunların yerine kısır​ koydu.

Kullanıcılar "Midem bulandı, artık lütfen uyarlamayı bırakın" yorumları yaptı.