Dubai Çikolatasının Arkasındaki İsim Bakın Kim Çıktı!

Yağmur Dinç

Baklavadan ilham alınarak ortaya çıkan "Dubai çikolatası", fıstık-kadayıf-tahin birleşimi ile yapılıyor.

Nefis kokusu, rengi ve çıtırtısı ile damak çatlatan bu çikolata, dünyada viral hale geldi.

Ülkemizde de neredeyse her yerde satışa sunuluyor.

Peki, bu çikolata kimin eseri? İşte arkasındaki isim...

SARAH HAMOUDA

Dokuz yıldır Dubai'de yaşayan 38 yaşındaki Mısır kökenli İngiliz girişimci Saran Hamouda, bizi Dubai çikolatası ile tanıştırdı.

Hamouda, hamilelik döneminde çikolata aşermesiyle başlayan serüvenini, kendi tarifini geliştirerek Dubai çikolatasını ortaya çıkararak taçlandırdı.

Dünyayı etkisi altına alan girişimci, çikolatayı baklavadan ilham alarak ürettiğini söyledi.