Dubai'de prens dışkısı yedi mi? Onlyfans fenomeni Merve Taşkın açıkladı... Youtube programına katılan Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, "Dubai'ye gidip prenslerin dışkısını para karşılığında yedi" iddiasına yanıt verdi.

ensonhaber.com

Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Merve Taşkın, katıldığı bir programda hakkında çıkan 'Dubai'ye gidip prenslerin dışkısını para karşılığında yedi' iddiasına yanıt verdi.

Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey nedir?" sorusuna "Her gün seviştiğimi ve grup seks yaptığımı sanıyorlar" yanıtını vermesiyle dikkat çekti.

Açıklık getirdi

Taşkın, hakkında yanlış bir olay olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Mesela bir dedikodudan bahsedeyim asla yapmadığım bir şey ama yayıldı ve benim üzerime kaldı kimin yaptığını da bilmiyorum bunu. Belki kimse yapmadı hiç bilmiyorum influencerların Dubai'ye gidip orada prenslerin ya da zengin insanların dışkısını para karşılığında yemek...

Fenomen "Fotoğraflar yüzünden epey sorunlar oldu, bu olaydan 2 yıl sonra da dışkı muhabbeti çıktı fotoğrafı koydular 'Merve Taşkın yapmış' dediler. Üzerime kaldı" diyerek sitem etti.