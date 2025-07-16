Düğün bitti, balayı başladı: Kadir Ezildi'nin rotası dikkat çekti

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve sunuculuk kariyeri başlayan Kadir Ezildi, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
5 Mayıs'ta nikah masasına oturan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gösterişli bir düğün yaptı.
İki buçuk saat süren takı töreninde yaklaşık 15 milyon TL'lik ziynet takıldığı öne sürüldü.
Çift, düğünün hemen ardından balayı için yola çıktı.
Ezildi'nin rotası ise bakın neresi oldu.
MISIR'A GİTTİLER
Görkemli düğünün ardından Ezildi çiftinin balayı adresi Mısır oldu.
30 yaşındaki sunucu, balayından ilk kareleri Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Gamze Türkmen ile birlikte tarihi mekanları gezip romantik anlar yaşayan çiftin kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.