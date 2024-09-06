Düğüne katılamamıştı! Murat Ülker'in Acun Ilıcalı'ya yaptığı jest sosyal medyayı salladı!

Editör: Hüseyin Topuz
4 yıldır beraber olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi.
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
Ünlü isimlerin akın ettiği geceye katılamayan isimler arasında yer alan Murat Ülker'in jesti dikkat çekti.
İş, sanat ve spor dünyasından birçok kişinin katıldığı düğün gecesine Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Murat Ülker Suudi Arabistan'da olduğu için gelemedi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Suudi Arabistan'daki iş seyahati dolayısıyla Acun Ilıcalı'nın düğününe katılamayan Murat Ülker'in düğün gecesine Godiva çikolata büfesi gönderdiği öğrenildi.
Murat Ülker'in bu jesti sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.