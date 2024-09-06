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Düğüne katılamamıştı! Murat Ülker'in Acun Ilıcalı'ya yaptığı jest sosyal medyayı salladı!

Düğüne katılamamıştı! Murat Ülker'in Acun Ilıcalı'ya yaptığı jest sosyal medyayı salladı! Yurt dışında olması sebebiyle Acun Ilıcalı'nın düğününe katılamayan Murat Ülker'in düğün gecesi yaptığı jest sosyal medyada gündem oldu.