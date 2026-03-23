Dün gece milyonların "uyuyamama" sebebi öğrenildi

Pazarı pazartesiye bağlayan 23 Mart gecesinde binlerce kişi bir türlü uyuyamadığını söyledi.

Sosyal medyada 'uyku yasaklandı' paylaşımları arttı.

"Kimsenin uyuyamadığı o mistik gece", "Uyuyabilene helal olsun", "Kimse uyuyamamış" gibi paylaşımlar X platformunda viral oldu.

23 Mart gecesi neden bu kadar çok kişinin uyku problemi yaşadığı merak edilirken bilimsel bir yanıt ortaya atıldı.

İŞTE SEBEBİ

23 Mart'ta yaşanan jeomanyetik fırtına, birçok vatandaşın uyku düzenini olumsuz etkiledi.

Hava Forum'a göre; Dün gece ve bu sabaha karşı manyetosfer fırtınası geçirdik. Dünyamıza çarpan bu manyetosfer fırtınası sebebiyle birçok kişi uyuyamadı veya değişik kabuslar gördü.

Uzmanlar tarafından G3 seviyesinde olduğu belirtilen fırtınanın, özellikle hassas bireylerde uyku kalitesinde düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Güneş aktiviteleri sonucu oluşan ve Dünya’nın manyetik alanında dalgalanmalara yol açan jeomanyetik fırtınaların, bazı kişilerde baş ağrısı, huzursuzluk ve uyku problemleri gibi etkiler oluşturabildiği biliniyor.

NİHAT HOCA DA UYUYAMADI

Öyle ki, X paylaşımları dikkatini çeken ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da takipçilerine tavsiye verdi.

Prof. Dr. Hatipoğlu, uyuyamayanlara abdest ve namaz önerisinde bulundu.